Інше

Гравець хоче спробувати свої сили у іншій лізі.

Клуби чемпіонату Саудівської Аравії цікавляться можливістю підписання крайнього захисника Джеймса Таверньє.

Гравець називається однією з пріоритетних опцій в зимове трансферне вікно, хоча конкретики поки що немає.

Наразі він грає у складі Рейнджерс. Із командою йому вдалося здобути кожен головний трофей у Шотландії за практично вісім років.

Цього сезону він провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив шістнадцять голів і віддав шість асистів.