Гравець хоче спробувати свої сили у іншій лізі.
Джеймс Таверньє - Getty Images
10 січня 2024, 14:56
Клуби чемпіонату Саудівської Аравії цікавляться можливістю підписання крайнього захисника Джеймса Таверньє.
Гравець називається однією з пріоритетних опцій в зимове трансферне вікно, хоча конкретики поки що немає.
Наразі він грає у складі Рейнджерс. Із командою йому вдалося здобути кожен головний трофей у Шотландії за практично вісім років.
Цього сезону він провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив шістнадцять голів і віддав шість асистів.