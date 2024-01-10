Клуби чемпіонату Саудівської Аравії цікавляться можливістю підписання крайнього захисника Джеймса Таверньє. 

Гравець називається однією з пріоритетних опцій в зимове трансферне вікно, хоча конкретики поки що немає. 

Наразі він грає у складі Рейнджерс. Із командою йому вдалося здобути кожен головний трофей у Шотландії за практично вісім років. 

Цього сезону він провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив шістнадцять голів і віддав шість асистів. 