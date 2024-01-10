Україна

У складі команди Руслана Ротаня еквадорець виступатиме під 38 номером.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Хуліо Сантосом Марсело Мадісоном.

Угода з 26-річним еквадорцем розрахована на два з половиною роки – до літа 2026 року.

До цього Мадісон виступав за Депортіво Кіто, Індепендьєнте дель Валле, Ель Насьйональ, Клан Жувеніл та Депортіво Ель Насьйональ. На його рахунку 55 матчів, два забиті м'ячі та одна гольова передача.

У складі команди Руслана Ротаня Мадісон виступатиме під 38 номером.