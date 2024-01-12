Інше

"Суворе" покарання.

ФІФА прийняла рішення стосовно скандального матчу відбору до чемпіонату світу-2026 між Бразилією та Аргентиною. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Міжнародна федерація футболу оштрафувала Бразильську конфедерацію футболу у розмірі 50.000 швейцарських франків (58.8 тис. доларів) за "нездатність підтримувати порядок на стадіоні".

Асоціація футболу Аргентини отримала штраф 20.000 швейцарських франків (23.5 тис. доларів) за "заворушення на стадіоні та за його межами".

Крім того, Аргентина наказана за дискримінуючу поведінку вболівальників на домашніх іграх з Еквадором (1:0) та Уругваєм (0:2).

Аргентинська асоціація має інвестувати 50.000 швейцарських франків (58.8 тис. доларів) у програму боротьби з дискримінацією. А у найближчому домашньому матчі відбіркового турніру (у вересні з Чилі) – аргентинці зможуть заповнити стадіон лише на 50% від загальної місткості.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року, матч кваліфікації ЧС-2026 Бразилія — Аргентина (0:1) розпочався із затримкою на 30 хвилин через заворушення на стадіоні Маракана. Під час виконання гімнів на одній із трибун, де були присутні як бразильські, так і аргентинські вболівальники, почалася сутичка. Поліція відреагувала жорстко та застосувала палиці проти вболівальників, через що розпочалася тривала масова бійка.