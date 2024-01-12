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Football.ua розповідає про розклад Кубка Азії-2023 у Катарі.

У Катарі з 12 січня до 10 лютого 2024 року відбуватиметься 18-й Кубок Азії. У ньому беруть участь 24 команди.

Діючим чемпіоном є нинішній господар головного турніру Азії на рівні збірних. На рахунку Японії найбільша кількість звитяг у ньому, а саме чотири (1992, 2000, 2004, 2011).

Єдиним дебютантом Кубка Азії цього разу стала збірна Таджикистану.

Групи розподілилися наступним чином:

Група А: Катар, Китай, Таджикистан, Ліван

Група В: Австралія, Узбекистан, Індія, Сирія

Група С: Іран, ОАЕ, Гонконг, Палестина

Група D: Японія, Індонезія, Ірак, В'єтнам

Група E: Південна Корея, Малайзія, Йорданія, Бахрейн

Група F: Саудівська Аравія, Таїланд, Киргизстан, Оман

Розклад і результати матчів

Груповий етап

1-й тур

П'ятниця, 12 січня

18:00 Катар — Ліван 3:0

Субота, 13 січня

13:30 Австралія — Індія

16:30 Китай — Таджикистан

19:30 Узбекистан — Сирія

Неділя, 14 січня

13:30 Японія — В'єтнам

16:30 ОАЕ — Гонконг

19:30 Іран — Палестина

Понеділок, 15 січня

13:30 Південна Корея — Бахрейн

16:30 Індонезія — Ірак

19:30 Малайзія — Йорданія

Вівторок, 16 січня

16:30 Таїланд — Киргизстан

19:30 Саудівська Аравія — Оман

2-й тур

Середа, 17 січня

13:30 Ліван — Китай

16:30 Таджикистан — Катар

Четвер, 18 січня

13:30 Сирія — Австралія

16:30 Індія — Узбекистан

19:30 Палестина — ОАЕ

П'ятниця, 19 січня

13:30 Ірак — Японія

16:30 В'єтнам — Індонезія

19:30 Гонконг — Іран

Субота, 20 січня

13:30 Йорданія — Південна Корея

16:30 Бахрейн — Малайзія

Неділя, 21 січня

16:30 Оман — Таїланд

19:30 Киргизстан — Саудівська Аравія

3-й тур

Понеділок, 22 січня

17:00 Катар — Китай

17:00 Таджикистан — Ліван

Вівторок, 23 січня

13:30 Австралія — Узбекистан

13:30 Сирія — Індія

17:00 Гонконг — Палестина

17:00 Іран — ОАЕ

Середа, 24 січня

13:30 Ірак — В'єтнам

13:30 Японія — Індонезія

Четвер, 25 січня

13:30 Йорданія — Бахрейн

13:30 Південна Корея — Малайзія

17:00 Киргизстан — Оман

17:00 Саудівська Аравія — Таїланд

1/8 фіналу

Неділя, 28 січня

Понеділок, 29 січня

Вівторок, 30 січня

Середа, 31 січня

1/4 фіналу

П'ятниця, 2 лютого

Субота, 3 лютого

1/2 фіналу

Вівторок, 6 лютого

Середа, 7 лютого

Фінал

Субота, 10 лютого