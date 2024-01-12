Football.ua розповідає про розклад Кубка Азії-2023 у Катарі.
Кубок Азії-2023 у Катарі, фото АФК
12 січня 2024, 21:16
У Катарі з 12 січня до 10 лютого 2024 року відбуватиметься 18-й Кубок Азії. У ньому беруть участь 24 команди.
Діючим чемпіоном є нинішній господар головного турніру Азії на рівні збірних. На рахунку Японії найбільша кількість звитяг у ньому, а саме чотири (1992, 2000, 2004, 2011).
Єдиним дебютантом Кубка Азії цього разу стала збірна Таджикистану.
Групи розподілилися наступним чином:
Група А: Катар, Китай, Таджикистан, Ліван
Група В: Австралія, Узбекистан, Індія, Сирія
Група С: Іран, ОАЕ, Гонконг, Палестина
Група D: Японія, Індонезія, Ірак, В'єтнам
Група E: Південна Корея, Малайзія, Йорданія, Бахрейн
Група F: Саудівська Аравія, Таїланд, Киргизстан, Оман
Розклад і результати матчів
Груповий етап
1-й тур
П'ятниця, 12 січня
18:00 Катар — Ліван 3:0
Субота, 13 січня
13:30 Австралія — Індія
16:30 Китай — Таджикистан
19:30 Узбекистан — Сирія
Неділя, 14 січня
13:30 Японія — В'єтнам
16:30 ОАЕ — Гонконг
19:30 Іран — Палестина
Понеділок, 15 січня
13:30 Південна Корея — Бахрейн
16:30 Індонезія — Ірак
19:30 Малайзія — Йорданія
Вівторок, 16 січня
16:30 Таїланд — Киргизстан
19:30 Саудівська Аравія — Оман
2-й тур
Середа, 17 січня
13:30 Ліван — Китай
16:30 Таджикистан — Катар
Четвер, 18 січня
13:30 Сирія — Австралія
16:30 Індія — Узбекистан
19:30 Палестина — ОАЕ
П'ятниця, 19 січня
13:30 Ірак — Японія
16:30 В'єтнам — Індонезія
19:30 Гонконг — Іран
Субота, 20 січня
13:30 Йорданія — Південна Корея
16:30 Бахрейн — Малайзія
Неділя, 21 січня
16:30 Оман — Таїланд
19:30 Киргизстан — Саудівська Аравія
3-й тур
Понеділок, 22 січня
17:00 Катар — Китай
17:00 Таджикистан — Ліван
Вівторок, 23 січня
13:30 Австралія — Узбекистан
13:30 Сирія — Індія
17:00 Гонконг — Палестина
17:00 Іран — ОАЕ
Середа, 24 січня
13:30 Ірак — В'єтнам
13:30 Японія — Індонезія
Четвер, 25 січня
13:30 Йорданія — Бахрейн
13:30 Південна Корея — Малайзія
17:00 Киргизстан — Оман
17:00 Саудівська Аравія — Таїланд
1/8 фіналу
Неділя, 28 січня
Понеділок, 29 січня
Вівторок, 30 січня
Середа, 31 січня
1/4 фіналу
П'ятниця, 2 лютого
Субота, 3 лютого
1/2 фіналу
Вівторок, 6 лютого
Середа, 7 лютого
Фінал
Субота, 10 лютого