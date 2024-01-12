Football.ua розповідає про розклад Кубка африканських націй-2023 у Кот-д'Івуарі.
Кубок Африки-2023 у Кот-д'Івуарі, фото КАФ
12 січня 2024, 21:30
У Кот-д'Івуарі з 13 січня до 11 лютого 2024 року відбуватиметься 34-й Кубок африканських націй. У ньому беруть участь 24 команди.
Діючим чемпіоном головного турніру Африки на рівні збірних є Сенегал. На рахунку Єгипту найбільша кількість звитяг у ньому, а саме сім (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Групи розподілилися наступним чином:
Група А: Кот-д'Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Гвінея-Бісау
Група В: Кабо-Верде, Єгипет, Гана, Мозамбік
Група С: Камерун, Гамбія, Гвінея, Сенегал
Група D: Алжир, Ангола, Буркіна-Фасо, Мавританія
Група E: Малі, Намібія, ПАР, Туніс
Група F: ДР Конго, Марокко, Танзанія, Замбія
Розклад і результати матчів
Груповий етап
1-й тур
Субота, 13 січня
22:00 Кот-д'Івуар — Гвінея-Бісау
Неділя, 14 січня
16:00 Нігерія — Екваторіальна Гвінея
19:00 Єгипет — Мозамбік
22:00 Гана — Кабо-Верде
Понеділок, 15 січня
16:00 Сенегал — Гамбія
19:00 Камерун — Гвінея
22:00 Алжир — Ангола
Вівторок, 16 січня
16:00 Буркіна-Фасо — Мавританія
19:00 Туніс — Намібія
22:00 Малі — ПАР
Середа, 17 січня
19:00 Марокко — Танзанія
22:00 ДР Конго — Замбія
2-й тур
Четвер, 18 січня
16:00 Екваторіальна Гвінея — Гвінея-Бісау
19:00 Кот-д'Івуар — Нігерія
22:00 Єгипет — Гана
П'ятниця, 19 січня
16:00 Кабо-Верде — Мозамбік
19:00 Сенегал — Камерун
22:00 Гвінея — Гамбія
Субота, 20 січня
16:00 Алжир — Буркіна-Фасо
19:00 Мавританія — Ангола
22:00 Туніс — Малі
Неділя, 21 січня
16:00 Марокко — ДР Конго
19:00 Замбія — Танзанія
22:00 ПАР — Намібія
3-й тур
Понеділок, 22 січня
19:00 Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар
19:00 Гвінея-Бісау — Нігерія
22:00 Кабо-Верде — Єгипет
22:00 Мозамбік — Гана
Вівторок, 23 січня
19:00 Гвінея — Сенегал
19:00 Гамбія — Камерун
22:00 Мавританія — Алжир
22:00 Ангола — Буркіна-Фасо
Середа, 24 січня
19:00 ПАР — Туніс
19:00 Намібія — Малі
22:00 Замбія — Марокко
22:00 Танзанія — ДР Конго
1/8 фіналу
Субота, 27 січня
Неділя, 28 січня
Понеділок, 29 січня
Вівторок, 30 січня
1/4 фіналу
П'ятниця, 2 лютого
Субота, 3 лютого
1/2 фіналу
Середа, 7 лютого
Фінал
Неділя, 11 лютого