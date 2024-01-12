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Football.ua розповідає про розклад Кубка африканських націй-2023 у Кот-д'Івуарі.

У Кот-д'Івуарі з 13 січня до 11 лютого 2024 року відбуватиметься 34-й Кубок африканських націй. У ньому беруть участь 24 команди.

Діючим чемпіоном головного турніру Африки на рівні збірних є Сенегал. На рахунку Єгипту найбільша кількість звитяг у ньому, а саме сім (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Групи розподілилися наступним чином:

Група А: Кот-д'Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Гвінея-Бісау

Група В: Кабо-Верде, Єгипет, Гана, Мозамбік

Група С: Камерун, Гамбія, Гвінея, Сенегал

Група D: Алжир, Ангола, Буркіна-Фасо, Мавританія

Група E: Малі, Намібія, ПАР, Туніс

Група F: ДР Конго, Марокко, Танзанія, Замбія

Розклад і результати матчів

Груповий етап

1-й тур

Субота, 13 січня

22:00 Кот-д'Івуар — Гвінея-Бісау

Неділя, 14 січня

16:00 Нігерія — Екваторіальна Гвінея

19:00 Єгипет — Мозамбік

22:00 Гана — Кабо-Верде

Понеділок, 15 січня

16:00 Сенегал — Гамбія

19:00 Камерун — Гвінея

22:00 Алжир — Ангола

Вівторок, 16 січня

16:00 Буркіна-Фасо — Мавританія

19:00 Туніс — Намібія

22:00 Малі — ПАР

Середа, 17 січня

19:00 Марокко — Танзанія

22:00 ДР Конго — Замбія

2-й тур

Четвер, 18 січня

16:00 Екваторіальна Гвінея — Гвінея-Бісау

19:00 Кот-д'Івуар — Нігерія

22:00 Єгипет — Гана

П'ятниця, 19 січня

16:00 Кабо-Верде — Мозамбік

19:00 Сенегал — Камерун

22:00 Гвінея — Гамбія

Субота, 20 січня

16:00 Алжир — Буркіна-Фасо

19:00 Мавританія — Ангола

22:00 Туніс — Малі

Неділя, 21 січня

16:00 Марокко — ДР Конго

19:00 Замбія — Танзанія

22:00 ПАР — Намібія

3-й тур

Понеділок, 22 січня

19:00 Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар

19:00 Гвінея-Бісау — Нігерія

22:00 Кабо-Верде — Єгипет

22:00 Мозамбік — Гана

Вівторок, 23 січня

19:00 Гвінея — Сенегал

19:00 Гамбія — Камерун

22:00 Мавританія — Алжир

22:00 Ангола — Буркіна-Фасо

Середа, 24 січня

19:00 ПАР — Туніс

19:00 Намібія — Малі

22:00 Замбія — Марокко

22:00 Танзанія — ДР Конго

1/8 фіналу

Субота, 27 січня

Неділя, 28 січня

Понеділок, 29 січня

Вівторок, 30 січня

1/4 фіналу

П'ятниця, 2 лютого

Субота, 3 лютого

1/2 фіналу

Середа, 7 лютого

Фінал

Неділя, 11 лютого