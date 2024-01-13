Завершилася 688 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по понад 60 цілях хуситів у Ємені після численних атак цього угруповання на комерційні судна в Червоному морі.

🔸 Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув до Києва, підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. Також Сунак оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Лондон даватиме Україні щорічну фінансову підтримку протягом 10 років і розвиватиме ЗСУ, щоб українська армія швидше "перейшла на стандарти НАТО".

🔸 Правоохоронці завершили розслідування у справах народних депутатів Сергія Лабазюка та Андрія Одарченка, яких викрили на хабарях топпосадовцям у сфері відновлення.

🔸 На території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, захопили в заручники чотирьох українців, які були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН, що зазнав аварії.

🔸 Заступника в комунальному підприємстві «Київський метрополітен» підозрюють у завданні 13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів.

🔸Вашингтон запровадив нові санкції проти трьох компаній та однієї фізичної особи з росії, причетних до передачі ракет з КНДР та їх випробування в Україні армією рф.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Соснівка, Карповичі, Семенівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Іскрисківщина, Басівка, Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка Луганської області та Зелена Долина, Колодязі Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Золота Балка, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Дмитрівка, Іванівка, Яселка Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість «Великої сімки» щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану Прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство.

І, звичайно, хочу подякувати всім нашим друзям у Балтійських державах – дуже продуктивні три візити були. Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Пишаюся нашими людьми! Саме завдяки силі нашого народу лідери світу зважають на Україну й хочуть бачити Україну своїм партнером. Своїм союзником. І маємо бути всі достойними того потенціалу, який є в України".