Інше

Серйозна заява молодшого Дієго.

Молодший син легендарного аргентинця Дієго Армандо Марадони розповів, що його батька вбили. Цитує його іспанська Marca.

"Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так.

Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх озвучити.

Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", — заявив Дієго Армандо Марадона-молодший.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Аргентинець пішов з життя внаслідок гострого набряку легень, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.