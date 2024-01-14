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Грецький колектив вважає запити італійців завищеними.

Аргентинський центральний захисник Хосе Луїс Паломіно є частиною проєкту бергамаської Аталанти вже майже сім років і на певному етапі Джан П’єро Гасперіні дуже активно залучав його до стартового складу.

Однак найкращі часи 34-річного виконавця, судячи з усього, уже залишились позаду, тому "Богиня" не квапиться з продовженням контракту, який у гравця спливає вже цього літа.

Грецький Олімпіакос намагався скористатись ситуацією та почав перемовини з "оробічі" щодо можливості підписати гравця за невеликі кошти.

Однак за ходом справи з’ясувалось, що Аталанта не бажає зменшувати ціну на гравця, із огляду на всі умови, та наполягає хоча б на 2 млн євро.

Греки такий варіант подій розглядати не виявили бажання, тому наразі всі контакти поміж клубами з приводу Паломіно зупинені.

Тим часом аргентинець провів у цьому п’ять матчів (32 хвилини).