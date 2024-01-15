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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 січня 2024 року.

Завершилася 690 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

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Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 840 окупантів, 10 танків, 33 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 35 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. Це вже четверта така зустріч, і надзвичайно важливо, що кожна збирає більше учасників.

Зараз представлені більше вісімдесяти держав та міжнародних організацій. І не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії.

Представницька зустріч.

Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов’язково має бути відновлений – для всіх на землі, без виключень".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!