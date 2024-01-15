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Француза хочуть зберегти у нинішній команді.

Саудівці не хочуть відпускати Каріма Бензема взимку, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, відхід Бензема в інший клуб у січні малоймовірний.

Керівники Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF) та міністерства спорту країни мають намір зберегти колишнього футболіста Реала як частину проєкту Суперліги.

Чутки про можливий перехід Бензема до МЮ спростовуються. Челсі теж не робив жодних кроків.

Раніше стало відомо, що 36-річного французького форварда було відсторонено від зборів з Аль-Іттіхадом.