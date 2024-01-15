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Іспанець отримав відповідну нагороду.

Пепа Гвардіолу визнано найкращим тренером року.

Іспанський фахівець став володарем нагороди The Best після того, як у 2023 році виграв із Манчестер Сіті Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.

У трійку претендентів на премію ФІФА входили також Лучано Спаллетті (Наполі/збірна Італії) та Сімоне Індзагі (Інтер).

Нагадаємо, що найкращим тренером 2022 року був визнаний Ліонель Скалоні, який виграв ЧС-2022 зі збірною Аргентини.