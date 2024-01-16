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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 січня 2024 року.

Завершилася 691 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- НАТО готується до війни з Росією – Bild. За даними видання, Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі дії РФ та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

- Російські загарбники "експериментують" з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й "подолати" українську ППО — ISW.

- Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 в Приазовʼї, підтвердив Залужний та командування ПС.

- Британська розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб, як про це повідомляв Медведєв, є перебільшенням.

- Із підписанням угоди про безпекову співпрацю з Британією активізувалися переговори також про безпекову угоду Україна-Канада, розповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць. За її словами, Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амхерд.

Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення.

Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!