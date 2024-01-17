Завершилася 692 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Уночі дрони атакували р осійський Воронеж — у місті надзвичайний стан, є руйнування.

🔸 Влада Харківщини оголосила евакуацію 26 сіл у Куп'янському районі, де наступають р осіяни. Там живуть близько 3 тисяч людей. Їм обіцяють допомогу з житлом.

🔸 Рада змінила військовий облік українців: посилиться електронний реєстр військовозобов'язаних, там буде значно більше даних про особу.

🔸 Зеленський зустрівся у швейцарському Давосі із генсеком НАТО Столтенбергом, держсекретарем США Блінкеном та із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

🔸 Засновник проєкту журналістських розслідувань Денис Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. За його словами, новорічний корпоратив, на якому співробітники нібито вживали наркотики, став частиною операції силовиків

🔸 Міноборони Латвії повідомило, що до коаліції дронів для України доєдналися майже 20 країн. У межах проєкту українське військо планують озброїти "тисячами нових безпілотників"

🔸 Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу

🔸 п утін визнав, що р осія за 2023 рік вивезла з окупованих після початку повномасштабного вторгнення територій щонайменше 4 млн тон зерна

🔸 Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що планує в лютому відвідати Україну, а також анонсував передачу додаткових 40 ракет великої дальності SCALP і "сотні бомб"