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Керманич даремно довірився відчуттям гравця та представників медичного персоналу.

Збірна Нігерії стартувала на Кубку африканських націй-2023 з нічиєї проти Екваторіальної Гвінеї, що стало однією з перших несподіванок турнірну.

У тому матчі в Абіджані "суперорли" не змогли розраховувати на нападника іспанського Реала Сосьєдад Умара Садіка через травму.

За рекомендацією лікарів гравця відправили назад до розташування клубу через занадто тривалі орієнтовні терміни відновлення після пошкодження.

Однак напередодні гравець збірної Нігерії раптово не просто опинився в заявці свого клубу на кубковий матч проти памплонської Осасуни (2:0), а й вийшов на поле на 73 хвилині без жодних видимих наслідків нібито "травми з ускладненнями".

Головного тренера "зелено-білих" Хосе Пезейру перед грою проти Кот-д’Івуару запитали про цей випадок, однак він так і не знайшов, що відповісти журналістам.

"Я також у шоці, як і ви всі. Я отримав звіт від нашої медичної групи, у якому йшлось про те, що Умар не зможе відновитись упродовж, щонайменше, 15 наступних днів.

Що сталось із ним після повернення до клубу — я не знаю", — заявив португальський фахівець.

Матч Кот-д’Івуар — Нігерія відбудеться 18 січня, о 19:00.