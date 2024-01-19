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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 січня 2024 року.

Завершилася 694 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Американські сенатори ухвалили законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи.

- Кулеба заявив, що Україна прагне організувати телефонну розмову Зеленського й лідера Китаю Сі Цзіньпіна на тлі підготовки до саміту для просування своєї "формули миру".

- Старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями вважає, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

- Дрон українського виробництва, який вразив нафтобазу в Санкт-Петербурзі, перш ніж досягти цілі пролетів 1250 кілометрів, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Камишін.

- Романа Гринкевича оголосили у розшук, його підозрюють у справі про закупівлі Міноборони.

- НАТО за тиждень розпочне масштабні військові навчання Steadfast Defender (Непохитний захисник) — найбільші з часів холодної війни. У маневрах, які триватимуть до травня, візьмуть участь близько 90 тисяч солдатів.

- У Раді чекають нового законопроєкту про мобілізацію на початку лютого.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак — неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбилия 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу.

Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!