Інше

Португалець, мабуть, довго без роботи не пробуде.

Жозе Моурінью погодився очолити саудівський Аль-Шабаб, повідомляє Aawsat.

Португальця було звільнено з Роми на початку тижня. Видання стверджує, що Моурінью провів зустріч у Zoom зі спортивним директором клуа Домініко Тіте, перш ніж усно погодитись стати новим головним тренером команди.

Моурінью, ймовірно, найближчими днями полетить до Ер-Ріяда, щоб остаточно узгодити умови свого контракту.

Цього сезону команда займає одинадцяте місце в саудівській лізі.