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Football.ua переклав матеріал The Athletic щодо звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера Роми.

Вболівальники зібралися на дорозі біля тренувального полігону Фульвіо Бернардіні в Трігорії.

Коли Lexus виїхав з автостоянки, вони згрупувалися навколо нього, аби не дати йому виїхати. Пасажирське вікно опустилося, звідти показалося засмучене обличчя Жозе Моурінью. "Дякуємо, Жозе! Дякуємо за все. Ми вас любимо", — сказали фанати. Моурінью також був помітно засмучений.

За всю свою кар'єру він ніколи не відчував такої любові серед уболівальників, як у Ромі. Раптове звільнення стало для них несподіванкою.

У Римі відчувався культ його особистості, тому Моурінью здавався недоторканним. Але хоча він знає, що у футболі нічого не можна сприймати як належне — навіть його друга Карло Анчелотті, тренера, якого він дуже поважає, звільняють, — це рішення завдало йому глибокого болю. Моурінью розплакався, коли Рома виграла Лігу конференцій в кінці свого першого сезону. Це найменш значущий трофей УЄФА, але він став першим за 14 років. Це означало все для вболівальників, які відчайдушно прагнули святкувати, і все для нього в той момент його кар’єри.

Моурінью був звільнений з Челсі, потім з Манчестер Юнайтед, а згодом Тоттенгема. Його багато списували. Все це Моурінью ніс із собою. У Тирані, де Рома здолала Феєноорд у 2022 році, він випустив усе. Критики помилялися. Зрештою, Моурінью не закінчив.

Сльози у вівторок за межами Трігорії не були крокодилячими. Навпаки, він знав, як це виглядає, не тільки з огляду на те, як це вплине на розбитих горем уболівальників, але й на весь світ: Моурінью знову звільнений. Він не хотів йти таким чином.

🚨JOSÈ #MOURINHO ESCE DA FRIGORIA E SI FERMA CON I TIFOSI

IL MISTER EMOZIONATISSIMO SI BATTE IL CUORE❤️🐺@calciomercatoit pic.twitter.com/8XQAqo9rUD — Francesco Iucca (@francescoiucca) January 16, 2024

Після неодноразових меседжів про своє бажання провести переговори з Фрідкінами щодо нової угоди, Моурінью нарешті домігся зустрічі. Це не було заплановано, і результат не був тим, якого він хотів.

Зустріч була короткою. Через 25 хвилин Моурінью вказати на вихід. На його місце вже знайшли заміну. Даніеле Де Россі прямував до Трігорії, щоб підписати контракт до кінця сезону. Де Россі був настільки сповнений ентузіазму, що в його контракті не було жодних умов, крім премії, якщо Рома потрапить до Ліги чемпіонів.

"Ми хотіли б подякувати Хосе від імені всіх нас у Ромі за його пристрасть і зусилля з моменту приходу в клуб", – йдеться у заяві Дена та Раяна Фрідкінів. "У нас завжди будуть чудові спогади про його перебування в Ромі, але ми віримо, що негайна зміна в інтересах клубу. Ми бажаємо Жосе та його помічникам усього найкращого в їхніх майбутніх починаннях".

Можливо, Моурінью не варто було дивуватися. За майже чотири роки роботи в Ромі Фрідкіни прагнули створити враження, що вони не схожі на інших американських власників. Вони ходять на ігри на "Стадіо Олімпіко" і проводять багато часу на полі. Але останнім часом вони тримаються на відстані якщо не від самого міста, то від Тригорії. Моурінью поговорив із головою правління Деном Фрідкіним після останнього римського дербі у середині листопада. Тоді він не приховував, що зв’язок був у кращому випадку переривчастий і майже відсутній.

Оглядаючись назад, Моурінью міг і, можливо, повинен був піти після фіналу Ліги Європи минулого сезону. Він вперше в історії привів Рому до перемоги в європейському турнірі, і, попри поразку від Севільї в серії пенальті, довіра до нього була, мабуть, найвищою за останні роки. Проте пропозиція повернутися в Реал Мадрид або Парі Сен-Жермен так і не здійснилася, і прихильність, яку виявили до нього вболівальники Роми, справді мала значення для прийняття ним рішення.

У Будапешті — і в останній грі Роми минулого сезону проти Спеції — він порадував і здивував уболівальників, демонструючи свій намір залишитися та допрацювати контракт. Упродовж зими він неодноразово публічно заявляв про свою готовність залишитися в клубі довше, ніж будь-хто інший протягом своєї кар’єри. Лояльність має значення в цьому місті. Франческо Тотті відмовився від Реала, щоб провести всю свою кар'єру в рідному клубі, і хоча Моурінью не з Риму, він знав, як грати на струнах римлян.

Він розповів історію про те, як футбольна асоціація Португалії зв’язалася з ним щодо роботи в національній збірній після чемпіонату світу 2022 року, і як він відмовив на користь Роми. Потім він заявив, що делегація Саудівської Аравії відвідала його в Лондоні минулого літа і запропонувала йому найбільшу зарплату, яку коли-небудь отримував тренер, — цю пропозицію він також відхилив. Це привернуло його до вболівальників, багато з яких вважали, що його лояльність має бути винагороджена новою угодою. Фрідкіни ніколи не відповідали взаємністю. Чим більше Моурінью говорив про нову угоду, тим більш оглушливою ставала мовчанка Фрідкінса.

1 січня уряд Італії скасував податкові пільги, які використовували клуби Серії А для залучення кращих тренерів і гравців. Це означало, що, навіть якби Рома демонструвала кращі результати, перспектива нового контракту Моурінью стала дорожчою відразу. Утримувати 60-річного фахівця було недешево. Він уже є найбільш високооплачуваним тренером ліги. Фрідкіни дали йому 113 мільйонів євро на трансфери (97,2 мільйона фунтів стерлінгів; 123 мільйони доларів). Це сприяло тому, що УЄФА видав Ромі найсуворішу угоду про фінансовий фейр-плей.

Відтоді генеральному менеджеру Роми Тьяго Пінту довелося продавати більше, ніж витрачати, щоб клуб відповідав вимогам. Робити це і тримати поруч такого вимогливого тренера, як Моурінью, було делікатним балансуванням. Такі невдалі підписання, як Матіас Вінья (13 мільйонів євро) і Елдор Шомуродов (18 мільйонів євро) — помилки, за які ніс відповідальність Пінту. Навіть Руї Патрісіо, за якого Рома заплатила 11,8 мільйона євро, коли у нього залишався лише рік контракту з "вовками", ускладнив ситуацію. Однак зірки продовжували прибувати; зірки, які б не підписали контракт без Моурінью. Спочатку Пауло Дібала на правах вільного трансферу у 2022 році. Потім Ромелу Лукаку — наприкінці минулого літа.

Моурінью стверджував, що Рома могла підписати гравців такого рівня лише тому, що вони "заблукали": гравців, у яких закінчився контракт (Дібала, Хуссем Ауар та Еван Н'Діка), схильних до травм (Ренато Санчес) і маргіналізованих (Лукаку). У той час як витрати зменшилися — Моурінью регулярно наголошував, що лише Фрозіноне та Верона витратили менше в останнє трансферне вікно — зарплатний фонд зріс не лише завдяки приходу Дібали та Лукаку, але й таких гравців, як Н'Дікка, який вирішив приєднатися до Роми на правах вільного агента.

З одного боку, Моурінью вважає, що такі команди, як Фіорентина та Монца, мають кращі склади, сказавши на своїй останній пресконференції, що Рома "не серед команд, які повинні фінішувати в четвірці кращих. Вони, мабуть, думають, що я називаю себе "Жозе Гаррі Моурінью Поттер".

З іншого боку, Рома є найдорожчою в Італії після Ювентуса та Інтера. Але вони дев'яті в лізі, проводячи найгірший сезон за більш ніж 20 років. Фрідкінам стало соромно. У той час в історії Серії А, коли чотири різні команди виграли чемпіонат за чотири роки, власники повинні бути не тільки розчаровані невдачею Моурінью у кваліфікації Ліги чемпіонів: вони повинні запитати, чому їхні інвестиції не принесли титул.

На початку цього зимового трансферного вікна почали проявлятися запізнілі ознаки відкату. На перехід Леонардо Бонуччі, якого любить Моурінью, було накладено вето на користь оренди Діна Гейсена з Ювентуса. Це було все, що Рома могла собі дозволити з бюджетом у 1,8 мільйона євро на січень, і хоча Моурінью вітав підписання, завершення погоні клубу за Бонуччі означало зміну стратегії.

Далі з'явилася новина про те, що Пінту піде в кінці цього трансферного вікна, і, на відміну від Моурінью, на своїх умовах. Повернення Де Россі до клубу як тимчасове призначення означає, що заміна Пінту або звільнення Моурінью було першочерговим завданням. Замість цього вони матимуть час на пошук заміни.

Час звільнення Моурінью випадково стався наступного дня після того, як сплив пункт про викуп за 12 мільйонів євро в контракті Дібали.

Як Моурінью міг використати аргентинського плеймейкера в неділю в Мілані? Це була сьома гра, яку Дібала пропустив через травму в лізі цього сезону. Без нього команда грає геть інакше. Моурінью міг би сказати те саме про Кріса Смоллінга, який не грає з вересня. Теммі Абрахам, одкровення в першому сезоні Моурінью, взагалі не з'являвся з тих пір, як розірвав "хрести" в останній грі минулого сезону.

Список втрат не виправдовує недільної поразки від Мілана з рахунком 1:3. В команді Моурінью грали чемпіони Європи (Леонардо Спінаццола та Брайан Крістанте), переможець Кубка світу (Леандро Паредес) і гравець, за якого в сумі всі клуби заплатили 340 мільйонів євро за трансфери (Лукаку). Також в нього грав форвард, який забив більше 100 голів у Серії А (Андреа Белотті). "Можливо, ми торкнулися дна", — сказав Белотті в неділю. "Ми не можемо опуститися нижче цього".

Емоції Моурінью, незважаючи на всі його скарги, дозволили йому рятувати ігри, навіть якщо він не завжди був на ній присутній. У неділю він був на трибунах. Це була 16-та гра з Ромою, яку Моурінью пропустив через дискваліфікацію. Його витівки та витівки його тренерського штабу всім набридли.

Минулого тижня вперше підтримка вболівальників Моурінью більше не виглядала безумовною. Рома вилетіла з Кубка Італії від Лаціо, що стало четвертою поразкою Моурінью в дербі за шість ігор. Занадто багато, щоб прийняти для фанатів, які протягом майже століття існування, як правило, судили про невдачу чи успіх сезону на основі подібних матчів. За межами Трігорії на стіні фанати залишили графіті: "Краще померти з гідністю, ніж жити в приниженні". Це був перший знак протесту за два з половиною роки, і хоча вболівальники виділили гравців для критики — "жахливі найманці, негідні футболки Роми", — це було схоже на поворотний момент.

Донедавна Лаціо був таким же невдахою, як і Рома в чемпіонаті, але п’ять перемог поспіль повернули їх у боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Важко було спостерігати за Ромою в той час, коли її продовжують перемагати, додаючи ще більшого тиску перед грою з Міланом.

Поразка на Сан-Сіро збила Рому з ніг. Це була шоста виїзна поразка за 10 матчів у цьому сезоні та ще одна капітуляція проти прямого конкурента. Фрідкінс найняв Моурінью в надії, що він зробить цю команду більш конкурентоспроможною проти найкращих команд, але його рекорд із чотирьох перемог за 28 років, остання проти Наполі з двома вилученнями, жалюгідний.

Рішення позбутися його є сміливим рішенням Фрідкінів; дехто з тих, хто вважав, що їм вистачило нахабності його звільнити, це жертви культу особистості, створений Моурінью в Римі, де він мав статус імператора. Як і у випадку з легендарним колишнім капітаном Тотті, іноді здавалося, що вболівальники втратили землю під ногами та поставили його вище клубу.

Таким чином, Де Россі є єдиною людиною, до якої могли звернутися Фрідкіни. Як гравець, він пов'язаний з більшістю вболівальників Роми. Де Россі був і залишається одним із них — на відміну від Тотті, який не з цього світу.

Але призначення Де Россі не без ризику. Згодом буде дискусія про те, чи міг він змінити ситуацію, особливо тому, що до зони Лізі чемпіонів залишилося лише п'ять очок, а календар набагато легший.

Де Россі працював у штабі Роберто Манчіні, коли Італія виграла Євро, а потім тренував СПАЛ у Серії В, але його звільнили після того, як він набрав 15 очок у 16 іграх — антирекорд, який залишив команду в зоні вильоту. Можливо, робота його мрії в Ромі наздогнала його занадто рано.

Що стосується Моурінью, то в Римі йому завжди будуть раді. Попри провал Роми в лізі — співвідношення очок Моурінью за гру було найнижчим серед тренерів Роми, які провів у клубі 50 ігор або більше, — варто зупинитися, щоб згадати ту ніч у Будапешті торік.

На жаль, він запам’ятався більше через спори з Ентоні Тейлором та його офіційними особами, ніж те, наскільки цей проект був близький до моменту трансформації, оскільки Рома була лише за один пенальті від того, щоб виграти Лігу Європи та потрапити в Лігу чемпіонів. Вперше за п'ять років.

За матеріалами The Athletic