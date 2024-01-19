Інше

37-річний футболіст дограватиме на батьківщині.

Андрес Гвардадо залишив Бетіс і перейшов до Леона, повідомив офіційний сайт мексиканської команди.

Деталі переходу офіційно не повідомляються.

Зазначимо, що Гвардадо — один із шести футболістів в історії, кому вдалося зіграти на п'яти чемпіонатах світу.

Цього сезону 37-річний футболіст встиг взяти участь у 19 матчах за Бетіс у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що мексиканець виступав за Бетіс з 2017 по 2024 роки.