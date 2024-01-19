37-річний футболіст дограватиме на батьківщині.
Хосе Андрес Гвардадо, ФК Леон
19 січня 2024, 11:50
Андрес Гвардадо залишив Бетіс і перейшов до Леона, повідомив офіційний сайт мексиканської команди.
Деталі переходу офіційно не повідомляються.
Зазначимо, що Гвардадо — один із шести футболістів в історії, кому вдалося зіграти на п'яти чемпіонатах світу.
Цього сезону 37-річний футболіст встиг взяти участь у 19 матчах за Бетіс у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, що мексиканець виступав за Бетіс з 2017 по 2024 роки.