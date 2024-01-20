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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 січня 2024 року.

Завершилася 695 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до другої річниці вторгнення в Україну — Bloomberg.

- Кабмін виділяє 17,5 млрд грн на будівництво укріплень та невибухових загороджень — прем’єр-міністр. Кошти виділяються профільним відомствам та обласними державним адміністраціям.

- У Monobank стався масштабний збій.

- Сунак розповів Шольцу про безпекову угоду з Україною, лідери обговорили підтримку ЗСУ.

- Підприємства мають скласти списки військовозобов'язаних до 25 січня.

- Українська БМП Bradley ефектно знищила російський танк Т-90М "Прорив".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще — 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сили оборони України відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще — 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки російських окупантіа західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 920 російських окупантів, 20 танків, 35 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності і небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію. Я вдячний усім, хто допомагає.

Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України, хто памʼятає: головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо. Слава Україні! ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!