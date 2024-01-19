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"Містянам" конкурентів немає.

Англійський Манчестер Сіті отримав премію Globe Soccer Awards, як найкращий клуб 2023 року.

У сезоні-2022/2023 Манчестер Сіті виграв Лігу чемпіонів, став чемпіоном Англії та здобув Кубок Англії. Окрім того, "містяни" тріумфували у матчі за Суперкубок УЄФА та стали переможцями клубного чемпіонату світу у грудні минулого року.

Наразі, Манчестер Сіті посідає друге місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Команда набрала 43 пункта після 20 зіграних матчів. Попереду лише Ліверпуль, у якого в активі 45 набраних очок.