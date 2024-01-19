Інше

Португалець свій контракт відпрацьовує на повну.

Зірковий нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився з приводу рівня чемпіонату Саудівської Аравії. Цитує португальця Фабриціо Романо.

"Саудівська професійна ліга конкурентоспроможніша, ніж Ліга 1, я можу це сказати після року, проведеного там. Ми вже зараз кращі за французьку лігу. Я впевнений в цьому.

Я дуже щасливий у Ан-Насрі. Саудівський чемпіонат перебуває в процесі розвитку, це займе багато часу, але крок за кроком він вийде на найвищий рівень.

Я думаю, що Саудівська Про-Ліга увійде до трійки найкращих ліг світу. Люди в Саудівській Аравії пишатимуться цим", — заявив 38-річний нападник.