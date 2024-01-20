Центральний захисник Ан-Насра Емерік Лапорт розкритикував рівень професіоналізму в саудівській Про-Лізі. Про це повідомляє As.

"Є велика різниця з Європою. Тут нам не надали занадто багато можливостей. Насправді тут є безліч незадоволених гравців, але це добре, тому що ми продовжуємо покращувати рівень футболу тут кожен день. 

Можливо, у майбутньому ситуація трохи покращиться. Наразі для них є чимось новим, що за їхні клуби виступають європейські гравці з великим послужним списком. Можливо, поки що вони просто не звикли до цього і повинні адаптуватися.
Тут є недоліки у всіх сенсах, це стосується і повсякденного життя. Вони до всього ставляться легковажно. Вимоги, які ви ставите, їх не хвилюють. Вони грають за своїми правилами. 
 
Ви домовляєтеся про одне, а потім вони не виконують обіцяне, хоча контракт вже підписано. Вони сваряться з тобою. Це проблема, якої не існує у Європі", — чесно розповів іспанець.
 
Раніше, Кріштіану Роналду висловився про рівень чемпіонату Саудівської Аравії.