Інше

Не домовився з Роналду.

Центральний захисник Ан-Насра Емерік Лапорт розкритикував рівень професіоналізму в саудівській Про-Лізі. Про це повідомляє As.

"Є велика різниця з Європою. Тут нам не надали занадто багато можливостей. Насправді тут є безліч незадоволених гравців, але це добре, тому що ми продовжуємо покращувати рівень футболу тут кожен день.

Можливо, у майбутньому ситуація трохи покращиться. Наразі для них є чимось новим, що за їхні клуби виступають європейські гравці з великим послужним списком. Можливо, поки що вони просто не звикли до цього і повинні адаптуватися.