Не домовився з Роналду.
Лапорт, Getty Images
20 січня 2024, 11:53
Центральний захисник Ан-Насра Емерік Лапорт розкритикував рівень професіоналізму в саудівській Про-Лізі. Про це повідомляє As.
"Є велика різниця з Європою. Тут нам не надали занадто багато можливостей. Насправді тут є безліч незадоволених гравців, але це добре, тому що ми продовжуємо покращувати рівень футболу тут кожен день.
Можливо, у майбутньому ситуація трохи покращиться. Наразі для них є чимось новим, що за їхні клуби виступають європейські гравці з великим послужним списком. Можливо, поки що вони просто не звикли до цього і повинні адаптуватися.
Тут є недоліки у всіх сенсах, це стосується і повсякденного життя. Вони до всього ставляться легковажно. Вимоги, які ви ставите, їх не хвилюють. Вони грають за своїми правилами.
Ви домовляєтеся про одне, а потім вони не виконують обіцяне, хоча контракт вже підписано. Вони сваряться з тобою. Це проблема, якої не існує у Європі", — чесно розповів іспанець.