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Форвард прокоментував подальший розвиток професійної кар’єри.

Португальський нападник Кріштіану Роналду трохи більше року тому обрав для продовження кар’єри аравійський Ан-Наср, завершивши тим самим на поточному етапі свої європейські виступи.

Однак за декілька днів зірковому футболісту виповниться вже 39 років, тож логічним чином постає питання про те, скільки ще часу він зможе грати на високому рівні й, відповідно, які плани має на найближче майбутнє.

"Повертатись грати в португальську лігу зараз безглуздо. За кілька днів мені виповниться 39, і я дограю цей сезон, що триває, а потім проведу ще один рік в Ан-Насрі. Цього я прагну зараз найбільше.

А коли мені виповниться 40, як жартома каже мій друг Жозе Семеду, подивимося, що буде. Якщо я дограю на такому рівні до сорока років, це буде фантастично.

Після цього, якщо все буде добре, то в 41 чи 42… насправді, ніхто не знає. Але про можливість грати в Португалії не може бути й мови", — заявив португальський виконавець.

У поточному сезоні Роналду забив 24 голи та віддав 11 гольових передач у 25 матчах.