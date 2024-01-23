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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 січня 2024 року.

Завершилася 698 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень.

- Литва та Польща готуються провести спільні військові навчання на Сувальському перешийку, або коридорі, чиє розташування робить його вкрай вразливим у разі теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО.

- Кабмін із резервного фонду держбюджету виділив додаткові 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад.

- Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

- Міністр оборони Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Дедондер повідомив, що Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні.

- Туск засудив тих, хто у питанні російсько-української війни намагається зберігати нейтралітет: "заслуговують на найтемніше місце в політичному пеклі".

- ЄС готує новий план для збільшення військової допомоги Україні — WSJ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони України протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 5 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Звернення Президента України Володимира Зеленського "Відзначу кілька нарад за сьогодні. Перша – деталізуємо нашу подальшу роботу з партнерами на цей місяць і наступний, до кінця лютого. Україна має бути й буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини й документи. Друга нарада – щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях та мають бути використані для захисту від російської агресії. Додаємо міцності нашій позиції – позиції справедливості. І третє. Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Всі напрацювання будуть представлені на РНБО".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!