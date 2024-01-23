Інше

Ще один відомий футболіст поїде на заробітки.

Ньюкасл досяг попередньої угоди з Аль-Шабабом про перехід вінгера Мігеля Альмірона, повідомив інсайдер Бен Джейкобс.

Угоду ще належить остаточно затвердити, але, зважаючи на все, 29-річний парагваєць провів свій останній матч за "сорок".

Ньюкасл цієї зими має намір розлучитися з низкою гравців, щоб не мати проблем із фінансовим фейр-плей у майбутньому

Альмірона придбали Ньюкаслом у Атланти в січні 2019 року за 24 млн євро.

У 195 матчах за "сорок" він забив 30 м'ячів та віддав 11 гольових передач.