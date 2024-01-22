Франція

Майбутнє володаря Золотого м'яча досі оповите невідомістю.

Власник Ліона Джон Текстор ще з грудня намагається знайти спосіб повернути до клубу центрального нападника Каріма Бензема, передає журналіст Фабріціо Романо.

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Повідомляється, що перехід 36-річного француза до ліонського Олімпіка є малоймовірним, оскільки клуб не може дозволити собі такий трансфер із фінансової точки зору.

Бензема може повернутися до Європи лише за умови величезного скорочення зарплати. Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії хоче, щоб гравець залишився в Аль-Іттіхаді або навіть приєднався до іншого місцевого клубу.

У цьому сезоні Бензема взяв участь у 20 матчах Аль-Іттіхада у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 5 асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно адвокат гравця заявив, що був би щасливим, якби нападник вирішив повернутися до Ліона.