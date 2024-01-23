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Клуб зацікавлений у трансфері гравця хорватської збірної.

Динамо Загреб зараз веде розмови із Фіорентиною щодо трансферу Йосипа Брекало цієї зими - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угоду буде підписано найближчим часом в якості оренди за близько 100 тисяч євро. Також італійська команда, що купила латераля Верони, отримає таку ж суму у разі перемоги Динамо Загреб у чемпіонаті Хорватії і 200 тисяч євро за вихід колективу у груповий етап Ліги чемпіонів.

Йосип є вихованцем хорватського гранду, звідки вінгер у 2016 році перейшов до німецької Бундесліги.

Цього сезону він провів 22 матчі в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.