Італія

Гравець спочатку перебуватиме в клубі на правах оренди.

Італійський фланговий захисник Верони Марко Давіде Фараоні уже два трансферних вікна поспіль перебував у полі зору великих італійських клубів накшталт Наполі чи Роми.

Однак у підсумку в перегонах за 32-річним виконавцем усіх випередила Фіорентина, яка цієї зими погодила з "мастифами" трансфер гравця.

Спочатку йтиметься про оренду до завершення сезону, після чого Фіорентина матиме право на повноцінне придбання футболіста та підписання з ним дворічної угоди.

У поточному сезоні Фараоні провів за Верону 11 матчів (602 хвилини), зробивши один гольовий пас.

До цього в його кар’єрі були виступи за Інтер, Удінезе, Вотфорд, Перуджу, Новару та Кротоне.