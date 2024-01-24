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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 січня 2024 року.

Завершилася 699 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна у 2024 році отримає зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати російські війська та їхні логістичні вузли — речник Міноборони за підсумками зустрічі "Рамштайн". Під час зустрічі обговорювали збільшення виробництва боєприпасів і зброї. Цьогоріч Україна отримає великі пакети допомоги від кількох держав.

- Парламент Туреччини схвалив членство Швеції в НАТО, – Associated Press. Головне в новині те, що обов'язковою умовою підтримки Швецією України щодо винищувачів JAS39 Gripen було членство в НАТО. Очікується, що Ердоган підпише документ протягом кількох днів. Тоді Угорщина буде єдиною державою-членом, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

- Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптери Sea King Mk41 — міністр оборони ФРН за підсумками зустрічі "Рамштайн".

- Україна та Велика Британія готують конференцію щодо спільного виробництва зброї — ОП.

- ЗСУ знищили рідкісний російський танк Т-90С під Мар’їнкою.

- Грант до 500 тисяч доларів: USAID запускає нову програму для переробних підприємств.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій українських військ.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 РСЗВ, 1 крилата ракета, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського "Щодо російського удару вранці. Майже сорок ракет різних типів – черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних обʼєктів пошкоджені – 139 тільки будинків, звичайних будинків.. 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули.. Мої співчуття рідним і близьким. І ця кількість загиблих ще може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди жили. Просто нормальне життя – ось що сучасна росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там, у росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. російська війна обов’язково повернеться додому – туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтися. Саме там, у росії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!