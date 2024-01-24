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Кваліфікація "слонів" до 1/8 фіналу залежить від результатів інших команд.

Жан-Луї Гассе звільнений з посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу країни.

Національна команда господарів Кубка Африки-2023 зберігає шанси виходу до плей-оф, проте керуватиме нею у разі кваліфікації не 70-річний француз, а 40-річний івуарієць Емерс Фае, який був асистентом Гассе, а також очолював збірну Кот-д'Івуару U-23.

Сам Гассе почав керувати "слонами" у травні 2022 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце у своїй групі на КАН. Їхній вихід до 1/8 фіналу залежить від сьогоднішніх результатів Намібії (зіграє проти Малі) та Танзанії (зіграє проти ДР Конго).

Нагадаємо, на нашому сайті доступні розклад, результати та огляди матчів поточного розіграшу Кубка африканських націй.