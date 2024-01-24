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Гравець знову виступатиме у рідному місті.

Центральний нападник Чічаріто став гравцем Гвадалахари, повідомляє офіційний сайт клубу з чемпіонату Мексики.

Мексиканець, який до цього протягом чотирьох років (2020-2024) виступав за Лос-Анджелес Гелаксі, повернувся до рідного міста та клубу. Зазначимо, що у Гвадалахарі 35-річний нападник виступатиме під керівництвом ексгравця мадридського Реала Фернандо Гаго.

Деталі контракту Чічаріто наразі невідомі. Проте відомо, що він отримав футболку з 14-м номером, під яким відіграв більшу частину своєї кар'єри.

🔙 Se fue, hizo historia y hoy está de vuelta en casa 🔴⚪️ #HO14CHICHARITO 👋🫛 pic.twitter.com/cg71vBU1cj — CHIVAS (@Chivas) January 24, 2024

Нападник залишив Гвадалахару влітку 2010 року, приєднавшись до Манчестер Юнайтед, після якого були мадридський Реал, Баєр, Вест Гем, Севілья та вже згаданий раніше ЛА Гелаксі.

За даними transfermarkt, на рахунку Чічаріто 29 голів і 9 асистів у 79 матчах за мексиканський клуб.