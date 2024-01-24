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Ще один спеціаліст втратив свою посаду.

Джамель Бельмаді звільнений з посади головного тренера збірної Алжиру, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу країни.

Алжирська національна команда провалилась на цьогорічному розіграші Кубка Африки. Підопічні 47-річного алжирця Бельмаді посіли останнє місце у групі D, в якій також опинилися Ангола, Буркіна-Фасо та Мавританія, не здобувши жодної перемоги.

Бельмаді досить довго очолював збірну Алжиру — він приєднався до команди ще влітку 2018 року. За цей час алжирці здобули 43 перемоги у 67 матчах, 17 разів зіграли внічию, а ще 7 поєдинків програли.

Нагадаємо, нещодавно про звільнення свого керманича оголосили у збірній Кот-д'Івуару, який досі зберігає шанси на вихід до плей-оф домашнього Кубка африканських націй.