Завершилася 700 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 росЗМІ повідомили, що на бєлгородщині впав літак Іл-76. У рф стверджують, що на борту були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну. ГУР підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, але не відбувся. А також заявило, що поки невідомо, хто був на борту р осійського літака

🔸 ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки озброєння, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку — Генеральний штаб

🔸 Журналісти проєкту "Схеми" заявили, що встановили прізвища членів екіпажу р осійського літака Іл-76, що впав у бєлгородській області рф. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі

🔸 Зеленський скасував заплановану робочу поїздку до центральних областей до з'ясування усіх обставин падіння літака Іл-76 у бєлгородській області р осії — джерела Суспільного в Офісі президента

🔸 Словаччина не блокуватиме 50 мільярдів євро для України від ЄС, про що заявляла раніше, а також підтримуватиме вступ України до ЄС та "формулу миру" Зеленського

🔸 Данія надасть Україні 91 млн данських крон (понад $10 млн) на проєкти кіберзахисту ЗСУ та Міноборони

🔸 Десятки представників української кіноспільноти звернулися до Зеленського, уряду та Верховної Ради із закликом перенаправити бюджет Держкіно на потреби Сил оборони