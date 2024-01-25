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Цікава думка аргентинського фахівця.

Колишній головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі висловився про сучасний футбол. Його слова наводить L'Equipe.

"Я не бачу гармонії у нинішньому футболі, а бачу лише занадто багато індивідуальних інтересів. Це все схоже на істерику. Всі тренери світу мають із цим боротися.

Що мене дійсно турбує, так це відмова багатьох тренерів від своїх ідей для досягнення результату, ніби ці ідеї не працюють. Ми дуже легко говоримо: "Це не працює, зробимо інакше", але з іншими гравцями, іншими пріоритетами.

Внаслідок цього знецінюється роль тренера. Я цього не приймаю і намагаюся з цим боротися. Мені не подобається те, на що перетворився сучасний футбол, але тренерська робота мені все ще до душі", — заявив аргентинець.

Крім збірної Аргентини, Хорхе Сампаолі протягом професійної кар'єри працював із збірною Чилі, французьким Марселем, іспанською Севільєю та бразильським Фламенго. З чилійцями аргентинець брав Копа Америка у 2015 році. На даний момент наставник знаходиться без клубу.