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Команда невдало виступила на африканському кубку.

Алжир може розглянути варіант із Зінедіном Зіданом в якості головного тренера - повідомляє ресурс L'Equipe.

Тренер наразі не знайшов собі нової команди і теоретично може дати згоду на даний рух у своїй кар'єрі.

Алжир не вийшов з групи із Анголою, Буркіна-Фасо та Мавританією у Кубку Африки. Через це було звільнено наставника Джамеля Бельмаді.

Також команда не дуже добре зіграла і на попередніх турнірах. Даний рух із Зінедіном міг би бути важливим з точки зору маркетингу.