Команда невдало виступила на африканському кубку.
Зінедін Зідан - Getty Images
26 січня 2024, 17:35
Алжир може розглянути варіант із Зінедіном Зіданом в якості головного тренера - повідомляє ресурс L'Equipe.
Тренер наразі не знайшов собі нової команди і теоретично може дати згоду на даний рух у своїй кар'єрі.
Алжир не вийшов з групи із Анголою, Буркіна-Фасо та Мавританією у Кубку Африки. Через це було звільнено наставника Джамеля Бельмаді.
Також команда не дуже добре зіграла і на попередніх турнірах. Даний рух із Зінедіном міг би бути важливим з точки зору маркетингу.