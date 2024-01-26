Легенда не бачить себе в якості тренера на історичній батьківщині.
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26 січня 2024, 19:18
Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан відхилив пропозицію очолити збірну Алжиру. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, французький фахівець був радий виявленим до нього інтересом з боку Алжирської федерації футболу, проте зрештою ухвалив рішення відмовитися від цієї пропозиції.
Нагадаємо, 24 січня, президент Алжирської федерації футболу Валід Саді оголосив про звільнення Джамеля Бельмаді з посади головного тренера збірної Алжиру у зв'язку з її невдалим виступом на Кубку африканських націй.