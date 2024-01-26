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Легенда не бачить себе в якості тренера на історичній батьківщині.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан відхилив пропозицію очолити збірну Алжиру. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, французький фахівець був радий виявленим до нього інтересом з боку Алжирської федерації футболу, проте зрештою ухвалив рішення відмовитися від цієї пропозиції.

Нагадаємо, 24 січня, президент Алжирської федерації футболу Валід Саді оголосив про звільнення Джамеля Бельмаді з посади головного тренера збірної Алжиру у зв'язку з її невдалим виступом на Кубку африканських націй.