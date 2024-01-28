Завершилася 703 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, BBC News Україна, Укрінформ)

🔸 В Україні торік народилося найменше дітей за час незалежності.

🔸 Через закон, який забороняє вдовам військових використовувати репродуктивні клітини чоловіка, збережені в кріобанку, спалахнув скандал. У законі сказано, що після загибелі людини її клітини утилізують. Після розголосу у МОЗ пообіцяли, що кріобанки цього не робитимуть, а закон найближчим часом змінять.

🔸 Кіберфахівці ГУР знищили ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, що працювала на російський ОПК.

🔸 Зеленський підписав укази про утворення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

🔸 Фігурантам у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на мінах оголосили підозри.

🔸 Зранку російська ДРГ розстріляла автомобіль цивільних на прикордонній території Сумської області. В авто було двоє людей, вони загинули.

🔸 Нідерланди приєдналися до IT-коаліції для допомоги Україні та внесли €10 млн на її розвиток.

🔸 США розробляють нову стратегію щодо України на 2024 рік, яка не передбачає звільнення територій — Washington Post.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них: Єліне, Блешня, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Чуйківка, Іскрисківщина, Андріївка, Володимирівка, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Максимільянівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Богоявленка, Старомайорське, Зелене Поле.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Антонівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Оборонні пакети для України. Маємо за місяць непогану динаміку. 

Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як було складно, маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів. 

Уже сотні російських ракет і дронів збиті за цей місяць. І продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів – це критично важливо. 

Дякую кожній країні, яка анонсувала нові пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі «Рамштайн», а це девʼять пакетів підтримки і, зокрема, деякі дефіцитні речі для нашої оборони. Вже готуємо й на лютий іще більше домовленостей з партнерами"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!