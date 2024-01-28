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Суперечлива заява.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив позицію щодо усунення команд з країни-гній. Його слова наводить The Guardian.

"Заборона на участь російських команд у міжнародних змаганях діятиме, доки триває війна.

Я цьому не радий, бо мені шкода спортсменів, але всі, включно з УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

Це завжди погано для спортсменів, завжди погано для стосунків між людьми, але, на жаль, ми живемо за таких божевільних часів. Я дуже переживаю. Те, що я бачу в геополітиці, лякає", — заявив президент УЄФА.

В той час, коли Чеферіну шкода кацапських спортсменів, кожен день гибнуть українці, як на фронті, так й в тилу. Не забувайте за це.