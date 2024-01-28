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Завершився ще один поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Азії-2023 збірна Таджикистану зустрілася зі збірною Об'єднаних Арабських Еміратів.

Номінальні господарі вийшли вперед у першому таймі, але не зуміли втримати здобуту мінімальну перевагу в основний час поєдинку. Наприкінці зустрічі ОАЕ вирвали нічию та перевели матч у додатковий час. У ньому голів не було, тож на команди чекала серія пенальті. Її вдалося виграти саме дебютантам турніру.

Таджикистан — ОАЕ 1:1 (5:3 по пенальті)

Голи: Ханонов, 30 — Аль Аммаді, 90+5

Нагадаємо, в 1/4 фіналу збірна Таджикистану зустрінеться з переможцем пари Ірак — Йорданія.