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Австралійці не залишили шансів Індонезії.

Визначився перший чвертьфіналіст Кубка Азії, який проходить на полях Катару. В Досі зустрічались Австралія та Індонезія. Номінальні господарі не залишили жодного шансу опоненту та спокійно пройшли до наступного раунду.

Розгром індонезійців розпочався з автогола Багготта на 12-ій хвилині. А наприкінці першого тайму Бойл подвоїв перевагу своєї команди.

У другому таймі австралійці забили ще двічі. На 89-ій хвилині Гудвін втретє засмутив індонезійську збірну, а через дві хвилини Суттар поставив масну крапку в матчі. Остаточний рахунок зустрічі — 4:0.

Таким чином Австралія, яка вигравала трофей у 2015 році, стала першим чвертьфіналістом цьогорічного розіграшу Кубка Азії. Також сьогодні відбудеться зустріч Таджикистану та ОАЕ.

Австралія — Індонезія 4:0

Голи: Багготт (авт), 12, Бойл, 45, Гудвін, 89, Суттар, 90+1.