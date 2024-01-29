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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 січня 2024 року.

Завершилася 704 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Генсек НАТО хоче "на певному етапі" запросити Україну до повноцінного членства.

- Лукашенко на зустрічі з Путіним заявив, що Україна і країни Балтії могли б працювати з РФ, а не шукати "за морями кращого життя".

- Європейські партнери роблять занадто мало для України – міністр фінансів Німеччини.

- Україна перемогла б швидше, якби могла бити по Росії західною зброєю – Неїжпапа.

- Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів.

За підсумками й нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильніше. Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки. Дякую всім у світі, хто допомагає саме так – щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!