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Палмейрас веде переговори із іспанським форвардом бразильського походження.

Іменитий нападник Дієго Коста, який наразі перебуває в статусі вільного агента, може цієї зими повернутися до Бразилії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, останніми днями представники 35-річного іспанця бразильського походження вели переговори із Палмейрасом.

Наразі ці переговори щодо переходу колишнього форварда Челсі та Атлетіко в Палмейрас продовжуються.

Нагадаємо, що останнім клубом Дієго Кости був Ботафоно, за який він провів 15 матчів та забив 3 голи.