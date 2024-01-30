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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 січня 2024 року.

Завершилася 705 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Норвезький уряд оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, позаяк у країні не вистачає ресурсів, аби забезпечувати всім належні умови.

- Очільниця Міноборони Нідерландів Оллонгрен за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення 122 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

- На другому глобальному саміті миру Україна готова розглядати запрошення представників РФ, про це заявив голова ОП Єрмак на пресконференції з главами МЗС України і Угорщини в Ужгороді.

- Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби ЗС Німеччини та України.

- Зеленський очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки, закликав до справедливості для військовозобов’язаних і цифровізації процесу залучення до війська.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів.

За підсумками й нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильніше. Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки. Дякую всім у світі, хто допомагає саме так – щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!