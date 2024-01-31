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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 січня 2024 року.

Завершилася 706 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

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Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ на плацдармах на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Протягом минулої доби противник тут здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 960 російських окупантів, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, 3 засоби протиповітряної оборони, 1 літак Су-34 в Луганській області, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів та боєприпасів.

Нарощуємо виробництво. Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи.

І я вдячний усім працівникам, усім працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують: українську силу своєю роботою заради оборони. Дякую всім вам!

І до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів – це одне з ключових завдань для ОПК".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!