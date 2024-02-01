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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 січня 2024 року.

Завершилася 707 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро у цьому році — глава дипломатії ЄС. ЄС також планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.

- 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою, а Путін отримає "приємні несподіванки" на полі бою — заступниця державного секретаря США у Києві.

- Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт до військових ЗСУ — Нуланд.

- Україна та Італія провели переговори про двосторонні безпекові зобов'язання.

- У Генштабі Румунії наступною ціллю рф вважають Молдову.

- Шмигаль обговорив з послами G7 продовження фінансової допомоги Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 1090 російських окупантів, 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети, дрони. Значну частину збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулої зими, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів. Зміцнюємо наш повітряний щит.

Ще треба багато пройти цієї зими, і російські терористи ще будуть намагатися зламати український захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО. І кожен воїн у Силах оборони. І кожен працівник енергетичної сфери – усіх підприємств, які працюють, усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика робота багатьох людей. Такий захист держави, такий захист життя нашого народу – це спільна справа".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!