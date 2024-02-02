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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 01 лютого 2024 року.

Завершилася 708 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

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Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити підрозділи українських військ із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 1000 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 36 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень.

Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме – снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б’ють по наших містах – на додачу до іранських «шахедів», які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна.

При цьому, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується. І це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти.

І саме тому сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами Європейського фонду миру.

Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!