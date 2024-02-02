"Король Артуро" повернувся.
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02 лютого 2024, 18:24
Чилійський Коло-Коло вражаюче зустрів свого вихованця Артуро Відаля.
Новоспечений гравець "вождів" Відаль прилетів на стадіон на вертольоті. А потім з'явився в образі короля.
Презентація 36-річного півзахисника пройшла за повної арени. Зазначається, що це найважливіша подія національного масштабу.
Саме у цьому клубі "Король Артуро" розпочинав свій професійний футбольний шлях, вигравши разом з Коло-Коло дві чилійські Апертури та одну Клаусуру перед тим, як відправитися "завойовувати" Європу.