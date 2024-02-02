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"Король Артуро" повернувся.

Чилійський Коло-Коло вражаюче зустрів свого вихованця Артуро Відаля. Новоспечений гравець "вождів" Відаль прилетів на стадіон на вертольоті. А потім з'явився в образі короля. Презентація 36-річного півзахисника пройшла за повної арени. Зазначається, що це найважливіша подія національного масштабу.

Саме у цьому клубі "Король Артуро" розпочинав свій професійний футбольний шлях, вигравши разом з Коло-Коло дві чилійські Апертури та одну Клаусуру перед тим, як відправитися "завойовувати" Європу.