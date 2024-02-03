Завершився останній поєдинок 1/4 фіналу турніру.
Катар - Узбекистан, Getty Images
03 лютого 2024, 20:36
У рамках 1/2 фіналу Кубка Азії-2023 у Катарі збірна господарів турніру зустрілася зі збірною Узбекистану.
Перший тайм завершився мінімальною перемогою діючого чемпіона Азії. У другій половину поєдинку гості виглядали краще та зуміли втілити цю перевагу у результативний удар. В основний і додатковий час матчу команди так і не виявили сильнішого, тож на них чекала серія пенальті. Перемогу у ній здобули саме господарі турніру.
Катар — Узбекистан 1:1 (3:2 по пен.)
Голи: Юсупов, 27 (автогол) — Хамробеков, 59
Нагадаємо, що у півфіналі домашнього Кубка Азії-2023 Катар зустрінеться з Іраном, який сьогодні здолав Японію завдяки голу у компенсований час.