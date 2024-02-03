Інше

Завершився останній поєдинок 1/4 фіналу турніру.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Азії-2023 у Катарі збірна господарів турніру зустрілася зі збірною Узбекистану.

Перший тайм завершився мінімальною перемогою діючого чемпіона Азії. У другій половину поєдинку гості виглядали краще та зуміли втілити цю перевагу у результативний удар. В основний і додатковий час матчу команди так і не виявили сильнішого, тож на них чекала серія пенальті. Перемогу у ній здобули саме господарі турніру.

Катар — Узбекистан 1:1 (3:2 по пен.)

Голи: Юсупов, 27 (автогол) — Хамробеков, 59

Нагадаємо, що у півфіналі домашнього Кубка Азії-2023 Катар зустрінеться з Іраном, який сьогодні здолав Японію завдяки голу у компенсований час.