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Відбувся третій чвертьфінальний матч турніру.

У ще одному чвертьфіналі Кубка Азії збірна Ірану здобула перемогу над Японією з рахунком 2:1.

На гол японців у виконанні Хідемаси Моріти на 28 хвилині, іранці відповіли точним ударом Мохаммада Мохебі на 55 хвилині.

Потім, коли начебто матч наближався до додаткового часу, настав вирішальний момент. На шостій компенсованій хвилині Аліреза Джаханбахш реалізував пенальті.

Таким чином, Іран вийшов у півфінал Кубка Азії, де зіграє з переможцем пари Катар – Узбекистан.

Іран — Японія 2:1

Голи: Мохебі, 55, Джаханбахш, 90+6 (з пенальті) — Моріта, 28.