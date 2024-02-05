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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 лютого 2024 року.

Завершилася 711 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що "розмірковує" над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країни. Про це він розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1.

- У Росії зник вертоліт МНС Мі-8. Як повідомили в російському міністерстві, під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту 3 члени екіпажу.

- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не повинні втручатися в питання можливого звільнення Валерія Залужного.

- Президент підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області.

- Зеленський відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вранці – Роботине, одна з найбільш жорстких частин фронту, Запорізький напрямок. Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями.

День – Повітряне командування «Схід». Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, дрони.

Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергооб’єктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів – кожній ремонтній бригаді.

Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, українців, та всім, хто допомагає – кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті. Усім, хто в державі та разом із державою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!